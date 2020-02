Caos arbitri, quando Giua concesse a CR7 un penalty simile a quello negato a Milik

Il Napoli cade 5-0 in trasferta, schiantato dalla tripletta di Mulattieri e dai gol di Fonseca a Ntube.

Sale l'attesa per Napoli-Lecce, match valevole per il 23° turno di Serie A che andrà in scena alle ore 15. Ci sarà il pienone al San Paolo