Caos trasporti: gran folla e treni intasati in tutte le stazioni della provincia

E' complicato, complicatissimo raggiungere Napoli in queste ore. In tanti, visto che dalle 14 il capoluogo sarà zona rossa, hanno deciso di muoversi in treno, ma in tutte le stazioni della provincia registriamo grossi intasamenti e una gran folla su ogni treno. Già a partire da Scafati, primo comune in provincia di Salerno (la linea è la Salerno-Napoli di Trenitalia), quando il treno arriva da Salerno è già pieno e parecchi tifosi non possono salire.