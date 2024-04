Caprile ancora protagonista contro il Toro! Per Tmw è da 6,5 in pagella

Spicca inevitabilmente la prestazione di Elia Caprile nella gara di oggi contro il Torino: per TMW non ci sono dubbi, prestazione da 6,5 in pagella

Spicca inevitabilmente la prestazione di Elia Caprile nella gara di oggi contro il Torino. Il portiere in prestito dal Napoli e in forza all'Empoli, ha messo a referto nel secondo tempo una parata prodigiosa su un tiro di Duvan Zapata. Ci sono stati poi altri interventi meno complicati ma che dimostrano grande attenzione.

Per Tuttomercatoweb.com non ci sono dubbi: prestazione da 6,5 in pagella per un calciatore che sta continuando a far bene al suo primo anno da titolare in Serie A: "Caprile 6,5 - Il portiere empolese è tra i protagonisti della gara, soprattutto per una respinta prodigiosa su Zapata nella ripresa. Anche altri interventi nel corso del match".