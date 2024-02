Cartellino blu non sarà imminente: la precisazione della Fifa

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una notizia, arrivata nelle scorse ore dall'Inghilterra, ha generato un certo scalpore nel mondo del calcio. Da qualche ora si parla infatti dell'arrivo del "cartellino blu", una nuova misura pensata dall'IFAB, sanzione a metà tra gli attuali giallo e rosso, ai quali andrebbe ad aggiungersi e non a sostituirsi. Un'espulsione a tempo dal rettangolo verde: 10 minuti e da utilizzare solamente in caso di proteste eccessive da parte di un giocatore o in caso del cosiddetto "fallo tattico" o di situazioni antisportive come possono essere per esempio le trattenute reiterate.

La novità dovrebbe essere introdotta ufficialmente nella riunione IFAB del 2 marzo, che sarà tenuta nella città di Glasgow in Scozia. La sperimentazione invece dovrebbe partire con la FA Cup come territorio di sviluppo primordiale, e a partire dalla prossima stagione.

A gelare, o quantomeno raffreddare, lo sviluppo dell'idea, però, ci ha pensato la FIFA. Il massimo organismo regolatore del calcio, infatti, tramite i suoi canali ufficiali di comunicazione, ha diffuso un comunicato: "La FIFA vuole chiarire che gli articoli sul cosiddetto "cartellino rosso" ai livelli di élite del calcio sono non corretti e prematuri. Come ogni sperimentazione, se fosse implementata, dovrebbe essere limitato il test ai livelli più bassi, posizione che la FIFA intende ribadire quando questo sarà discusso dall'IFAB nel 2 marzo".