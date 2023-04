Caso Negreira, il Barcellona attacca Tebas e chiede le sue dimissioni: il motivo

Comunicato ufficiale del Barcellona che attacca duramente il presidente de LaLiga, Javier Tebas e ne invoca le dimissioni.

Comunicato ufficiale del Barcellona che attacca duramente il presidente de LaLiga, Javier Tebas e ne invoca le dimissioni. Il club fa riferimento a un articolo de La Vanguardia nel quale proprio Tebas avrebbe fornito al Pubblico Ministero false prove circa i pagamenti al vicepresidente arbitrale, José Maria Enriquez Negreira. Nello specifico, Tebas ha indicato negli ex presidenti del Barça, Josep Maria Bartomeu e Sandro Rosell i soggetti rei di cattiva amministrazione e appropriazione indebita. Questo su alcune deduzioni che si sono basate su un documento di un ex dirigente deceduto. Tuttavia la famiglia del dirigente defunto, Josep Contreras, ha precisato che in tale documento le persone menzionate non hanno a che fare con Tebas e Bartomeu.

LA DIFESA DI TEBAS - Qualche minuto fa il numero uno della massima lega spagnola ha dichiarato: "L'annuncio de La Vanguardia è falso e la prova è nel testo. Il documento non è falso, inoltre non accusiamo nessuno. È tutto sbagliato, è auto-vittimizzazione". Già in mattinata ha postato la pagina del giornale scrivendo: "Il direttore de La Vanguardia è falso. Non accusiamo nessuno".

LA RISPOSTA DEL BARCELLONA - Con un duro comunicato il Barcellona "esprime la sua più profonda rabbia e indignazione" e pertanto chiede urgentemente che Tebas fornisca delle spiegazioni ulteriori, al di là del tweet inviato in mattinata. E ancora: "Il presidente Joan Laporta si sente vittima di un linciaggio mediatico mai visto (...). A queste vessazioni hanno partecipato un pugno di media e commentatori con intenzioni più o meno cattive. E con LaLiga che ha aperto il fuoco contro il nostro club". Infine, al termine dell'infuocato comunicato, il Barcellona fa sapere che: "Solo per questo fatto, quello di attribuire funzioni che non gli competono, anche solo per dignità e rispetto della presidenza de LaLiga, il signor Tebas dovrebbe dimettersi".