Caso Negreira senza fine: ex arbitro lo denuncia e trova un proiettile sul parcheggio privato

Sergi Albert Gimenez, ex arbitro de LaLiga che ha denunciato il caso Negreira è stato minacciato.

Sergi Albert Gimenez, ex arbitro de LaLiga che ha denunciato il caso Negreira è stato minacciato. Secondo quanto riportato da Radio Marca, gli è stato recapitato un proiettile per cercare di costringerlo a stare in silenzio. L'uomo possiede un garage nello stesso posto dove un tempo lo aveva il figlio di Negreira e qualche settimana fa il proiettile è stato trovato dove era parcheggiato il suo mezzo da un parente di Gimenez. Da lì poi la denuncia: "Se pensavano che avrei taciuto, si sbagliavano. Per me comunque è una minaccia che potrebbe arrivare da Negreira o da qualcuno a lui vicino.

Suo figlio sapeva che ho un parcheggio privato dove nessuno ha accesso lì. Questo gesto richiama la mia attenzione. L'ha visto anche un mio vicino, ho chiamato subito l'amministratore della proprietà che ha chiamato i Mossos D'Escuadra ed hanno redatto il verbale. Domani sarò in questura".