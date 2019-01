Caso Rog, Abc replica ancora sulle parole di Giuntoli: "Abbiamo l'intervista, durata 2 minuti e 34 secondi!"

MULTIMEDIA VIDEO OGGI AVVENNE - IL NAPOLI RICORDA LA VITTORIA DEL 2017 COL PESCARA: DAL BOMBER TONELLI AL CUORE SULLA TELECAMERA DI MERTENS La Ssc Napoli, attraverso il proprio profilo Twitter, ha ricordato la vittoria conquistata tra le mura amiche contro il Pescara esattamente due anni fa. Il 15 gennaio del 2017, infatti, gli azzurro si imposero per 3-0 grazie alle reti di Tonelli, Hamsik e Mertens, con il... La Ssc Napoli, attraverso il proprio profilo Twitter, ha ricordato la vittoria conquistata tra le mura amiche contro il Pescara esattamente due anni fa. Il 15 gennaio del 2017, infatti, gli azzurro si imposero per 3-0 grazie alle reti di Tonelli, Hamsik e Mertens, con il... GIOVANILI UFFICIALE - PRIMAVERA, ANCHE GUADAGNI SALUTA IL NAPOLI ED APPRODA ALL'ASD CASORIA Dopo Alessio Esposito (17), si registra un altro arrivederci nella Primavera del Napoli. Questa volta a salutare è Ciro Guadagni, coetaneo di Esposito e come lui uno dei pochi reduci dalla formazione under 17 dello scorso anno. L'attaccante esterno, impiegato... Dopo Alessio Esposito (17), si registra un altro arrivederci nella Primavera del Napoli. Questa volta a salutare è Ciro Guadagni, coetaneo di Esposito e come lui uno dei pochi reduci dalla formazione under 17 dello scorso anno. L'attaccante esterno, impiegato...