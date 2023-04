Caso slittamento: Prefettura spinge per domenica, ma calendari e tv da incastrare

Continua a tenere banco lo slittamento di Napoli-Salernitana, gara che può riportare l'attesissimo Scudetto in città dopo 33 anni

Fonte: di Antonio Gaito per TMW

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Continua a tenere banco lo slittamento di Napoli-Salernitana, gara che può riportare l'attesissimo Scudetto in città dopo 33 anni. Si attendeva una decisione già ieri, ma l'Osservatorio del Viminale ha accolto tutte le istanze in termini di sicurezza ed ha passato la palla al Casms, comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive, per l'ok allo spostamento della gara in concomitanza (o successivamente,) a Inter-Lazio. A pesare anche gli oltre 10mila che in piena notte hanno bloccato Capodichino in attesa della squadra di rientro da Torino, piccolissimo antipasto di ciò che immaginano le autorità che stanno ultimando un piano anche per una maxi isola pedonale dal centro fino a Fuorigrotta.

Ordine pubblico

La Prefettura non sembra avere dubbi e la necessità è di restringere eventualmente i festeggiamenti alla sola giornata di domenica. La difficoltà sarebbe infatti nel distribuire su ben due giorni il numero di agenti - insufficiente - in ore in cui la città è già invasa di turisti (c'è il sold-out delle strutture alberghiere) e nei pressi dello stadio ci sono già altre attività (tra Basket Napoli, anticipata ieri ufficialmente al sabato, e rassegna Comicon).

Problema per calendario e tv?

Si valuta anche la problematica degli slot televisivi perchè andrebbe rinviata anche Udinese-Napoli al momento fissata a martedì. L'emittente che detiene i diritti potrebbe spingere per Napoli-Salernitana alle 15, e non alle 12.30, ed anche per avere Udinese-Napoli al giovedì e non al mercoledì. Esigenze, diverse, da coniugare e situazione decisamente ingarbugliata ma con priorità naturalmente all'ordine pubblico. In giornata la decisione finale.