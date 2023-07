Castel di Sangro, domenica 30 luglio festa in piazza per celebrare i campioni d'Italia

Castel di Sangro attende il Napoli, i campioni d'Italia continueranno la seconda parte del ritiro estivo in Abruzzo dal 28 luglio al 12 agosto.

E’ in programma domenica 30 luglio in Piazza Plebiscito a Castel Di Sangro l’evento promosso ed organizzato dal locale club Napoli presieduto da Roberto Marasco. Un evento dedicato ai tifosi e a tutta la collettività locale che sarà utile anche per accogliere la SSC Napoli che disputerà il ritiro estivo in città. Cultura, musica, divertimento e tanta passione saranno le vere protagoniste della manifestazione. Di seguito il programma.

ore 19.30 Presentazione del libro dal titolo “La Notte Prima” del giornalista di Sky Massimo Ugolini;

ore 20.30 Saluti istituzionali di tutti i presenti;

A seguire serata con dj set e stand gastronomici in piazza. Il Club Napoli Castel Di Sangro dal presidente, al Direttivo Completo e dai tutti i soci, ringraziano fin da ora tutte le attività e le persone singole che hanno contribuito alla realizzazione del programma dei festeggiamenti in piazza.