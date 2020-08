Castel di Sangro, il report del club: Fabiàn ha lavorato in parte con il gruppo

Quarto giorno di allenamento per il Napoli a Castel di Sangro. Gli azzurri lavoreranno nel ritiro abruzzese fino al 4 settembre per preparare la nuova stagione 2020/21. Al mattino la squadra ha svolto una prima fase di test in palestra. Successivamente, sul campo B, il gruppo è stato impegnato in esercitazioni di tattica con la rosa divisa per reparti.

Nel pomeriggio seconda seduta. Dopo una prima fase dedicata a torello e riscaldamento a secco, la squadra ha svolto esercitazione tecnico tattica divisa in reparti.

Chiusura con partitina a campo ridotto. Fabian ha svolto parte di allenamento in gruppo e parte personalizzato.