Castel di Sangro, Patini già sold-out per l'Ausburg: la situazione per il Girona

Procede a gonfie vele la vendita dei biglietti delle prossime amichevoli del Napoli a Castel di Sangro. Per il test amichevole di mercoledì 2 agosto contro il Girona restano solo pochi tagliandi disponibili per tutti i settori. Per la gara di domenica 6 agosto contro i tedeschi dell'Ausburg, invece, lo Stadio Patini è già sold-out.