Castel Volturno, il report del club: lavoro su tecnica, velocità e possesso palla

Seduta mattutina per il Napoli al Training Center. Gli azzurri lavorano nella settimana della sosta per gli impegni delle Nazionali. Il campionato riprenderà domenica 22 novembre con Napoli-Milan, ottava giornata di Serie A in programma al San Paolo alle ore 20.45.

La squadra ha svolto una prima fase dedicata al torello. Successivamente esercitazione tecnica e lavoro sulla velocità. Di seguito seduta finalizzata al possesso palla e chiusura con partitina a campo ridotto.