Castel Volturno, il report del club: le ultime su Meret e Olivera

Il Napoli si è allenato questa mattina all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Verona

Il Napoli si è allenato questa mattina all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Verona in programma domenica allo Stadio Maradona per la 23esima giornata di Serie A (ore 15).

La squadra si è allenata sul campo 3 dove ha iniziato la sessione con riscaldamento e torello. Successivamente il gruppo ha svolto esercizi di rapidità. Chiusura di seduta con lavoro tecnico tattico. Zielinski ha lavorato in palestra per un affaticamento muscolare. Meret e Olivera hanno svolto allenamento personalizzato in campo.