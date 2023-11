Castel Volturno, il report del club: seduta tattica e partitina a campo ridotto

Il Napoli si è allenato questo pomeriggio all'SSCN Konami Training Center.

Fonte: sscnapoli.it

Il Napoli si è allenato questo pomeriggio all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l'Union Berlino in programma mercoledì allo Stadio Maradona per la quarta giornata di Champions League (ore 18.45).

La squadra si è allenata sul campo 2 dove ha svolto attivazione a secco in avvio con l'utilizzo di paletti e ostacoli bassi. Successivamente il gruppo è stato impegnato in lavoro finalizzato al possesso palla. Di seguito seduta tattica e partitina a campo ridotto. Chiusura di sessione con esercitazione di finalizzazioni in porta.