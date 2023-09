Castel Volturno, il report di oggi: Gollini out per un trauma contusivo

Gli azzurri preparano il match contro la Lazio in programma domani alle ore 20.45 allo Stadio Maradona per la terza giornata di Serie A.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Seduta mattutina per il Napoli all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Lazio in programma domani alle ore 20.45 allo Stadio Maradona per la terza giornata di Serie A.

La squadra ha svolto una prima fase di riscaldamento seguita da lavoro di velocità. Successivamente partita a campo ridotto e chiusura di seduta con esercitazione tattica.

Gollini non si è allenato per un trauma contusivo alla mano destra.