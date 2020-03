Castel Volturno, il report: lavoro in campo per Koulibaly, fastidio al fianco per Meret

Il sito ufficiale della Ssc Napoli ha pubblicato il report della seduta mattutina di allenamento: "Seduta pomeridiana per il Napoli al Centro Tecnico. La squadra ha iniziato la sessione con attivazione e riscaldamento col pallone. Successivamente lavoro tecnico tattico e partitina a campo ridotto. Malcuit ha svolto allenamento in piscina, Koulibaly ha lavorato in campo, Llorente e Younes in palestra. Meret ha svolto palestra per un fastidio al fianco sinistro".