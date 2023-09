Castel Volturno, oggi la ripresa degli allenamenti: 15 assenti

Dopo la gara contro la Lazio, il Napoli riprenderà oggi pomeriggio la preparazione all'SSCN Konami Training Center.

Fonte: SSCNapoli

Dopo la gara contro la Lazio, il Napoli riprenderà oggi pomeriggio la preparazione all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri si allenano nella settimana della sosta per gli impegni delle Nazionali. Il campionato ricomincerà sabato 16 settembre con il match Genoa-Napoli in programma a Marassi alle ore 20.45 per la quarta giornata di Serie A. Assenti 15 azzurri, impegnati con le rispettive nazionali. Di seguito l'elenco con gli impegni dei nazionali:

Cajuste: Estonia-Svezia (9 settembre); Svezia-Austria (12 settembre)

Elmas: Macedonia-Italia (9 settembre); Malta-Macedonia (12 settembre)

Lobotka: Slovacchia-Portogallo (8 settembre); Slovacchia-Liechtenstein (11 settembre)

Lidstrom: Danimarca-San Marino (7 settembre); Finlandia-Danimarca (10 settembre)

Ostigrad: Norvegia-Giordania (7 settembre): Norvegia-Georgia (12 settembre)

Rrahmani: Kosovo-Svizzera (9 settembre); Romania-Kosovo (12 settembre)

Zielinski: Polonia-Far Oer (7 settembre); Albania-Polonia (10 settembre)

Olivera: Uruguay-Cile (9 settembre); Ecuador-Uruguay (12 settembre)

Osimhen: Nigeria-Sao Tome Principe (10 settembre)

Kvaratskhelia: Georgia-Spagna (8 settembre); Norvegia-Georgia (12 settembre)

Anguissa: Camerun-Burundi (12 settembre)