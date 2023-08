Castel Volturno, primo allenamento per Lindstrom: il report del club

Seduta mattutina per il Napoli all'SSCN Konami Training Center.

Fonte: SSCNapoli

Seduta mattutina per il Napoli all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Lazio in programma sabato alle ore 20.45 allo Stadio Maradona per la terza giornata di Serie A.

Il gruppo ha iniziato la sessione con una fase di riscaldamento. Successivamente lavoro di possesso palla ed esercitazione tattica.

Chiusura con partitina a campo ridotto. Primo allenamento in azzurro per Lindstrom.