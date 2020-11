Cavani, critiche pesanti per l'avvio allo United. Ince: "Meglio prendere Raul Jimenez"

L'impatto di Edinson Cavani con il Manchester United non è stato quello atteso. L'attaccante uruguaiano è sceso in campo finora in quattro occasioni, mettendo insieme un totale di 85'. Le statistiche sono impietose: nessun gol, un solo tiro in porta e una vittoria conquistata dai Red Devils. Solskjaer gli preferisce Martial e nelle gerarchie l'ex Napoli parte dietro anche a Rashford e Greenwood. In Inghilterra in tanti si chiedono se la scelta sia stata davvero ben ponderata. Paul Ince, ex centrocampista dello United e dell'Inter, ha criticato molto il suo acquisto: "Lo hanno preso ben sapendo che avrebbe giocato poco. A questo punto era meglio spendere 40 milioni per Raul Jimenez, un calciatore che segna di più".