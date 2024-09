Prima pagina Cds: "Osimhen al Galatasaray. Napoli liberato"

"Napoli liberato" è il titolo con cui si apre l'odierna edizione del Corriere dello Sport oggi in edicola in merito alla cessione di Osimhen. Manna trova la soluzione last minute. De Laurentiis cede il nigeriano in prestito per un anno al Galatasaray. Il club turco garantirà a Victor l'ingaggio da 11 milioni. Il centravanti è partito ieri sera per Istanbul dove lo aspetta l'amico Dries Mertens.