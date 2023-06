"Centravanti che sa fare l'esterno, non può restare fuori": Raspadori brilla in nazionale

"Un assist di tacco per Dimarco, buoni movimenti, anche alcuni passaggi sbagliati che non appartengono al sua bagaglio tecnico"

Giacomo Raspadori ha la lucidità del grande giocatore. Quando, come sul primo gol, deve fornire la giocata giusta non si lascia trascinare dal furore o dall'egoismo. Senza dubbio uno dei talenti su cui puntare per l'Italia che verrà. "Un centravanti che non ha problemi a fare l'esterno. Tanti recuperi dietro, l'assist di tacco per Dimarco, poi è stanco e perde ritmo. Ma non può restare fuori uno così", sentenzia La Gazzetta dello Sport nella sua analisi sulla prova convincente dell'attaccante del Napoli. "Un assist di tacco per Dimarco, buoni movimenti, anche alcuni passaggi sbagliati che non appartengono al sua bagaglio tecnico", ricorda invece il Corriere dello Sport abbassandogli di mezzo punto il voto rispetto alla rosea. Ma è sufficienza piena per tutti.

