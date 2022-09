Champions, le quote delle italiane: gol di Kvara paga 4,5 la puntata

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - ROMA, 05 SET - La strada delle italiane in Champions inizia in salita. La prima giornata mette di fronte Juventus, Inter e Napoli a tre squadroni: si comincia martedì sera dal Parco dei Principi con i bianconeri che - dopo il pareggio di Firenze in campionato - affronteranno il PSG. È una vera impresa quella che attende la squadra di Massimiliano Allegri, che nelle quote Snai parte indietro con il '2' addirittura a 8,25. Bassissima (1,32) l'offerta per la vittoria del PSG, con il pareggio anch'esso alto, 5,75. Visto l'enorme potenziale offensivo a disposizione delle due squadre, l'Over a 1,47 si fa preferire all'Under a 2,50, mentre il 'Goal' a 1,77 ha una quota più bassa del 'No Goal' a 1,95. Mbappé a 2,00 è il marcatore più probabile, seguito da Messi a 2,10 e Neymar a 2,25. Il primo bianconero è Vlahovic a 4,00. L'altra italiana in campo martedì sera è il Milan, impegnato a Salisburgo. I campioni d'Italia provano a partire con il piede giusto anche in Europa, e le quote sono dalla parte dei rossoneri favoriti a 2,10. La vittoria dei padroni di casa vale 3,40, il pareggio 3,55. Mercoledì sarà il turno delle altre due italiane: a San Siro, l'Inter ospita il Bayern Monaco, che è una squadra fortissima e le quote Snai lo dimostrano, visto che il '2' paga 1,80. Sia il successo dell'Inter che il pari si giocano a 4 volte la posta. Al Maradona tocca al Napoli di Spalletti, che riceverà la visita del Liverpool, in ritardo in Premier (9 punti in cinque partite), ma estremamente temibile. Il '2' a 1,97 ha la quota più bassa, seguito dal segno '1' a 3,55 e dal pareggio a 3,75. Sarà l'esordio in Champions per Kvaratskhelia, dopo l'impatto straordinario sul campionato: il primo gol europeo del georgiano vale 4,50, in una lavagna dei possibili marcatori dominata da Salah a 2,50 e da Nunez a 2,75, con Osimhen e Diogo Jota a 3,00. Alla vigilia della fase a gironi, il Manchester City di Guardiola è la squadra favorita: il trionfo finale dei Citizens è a 3,00. A seguire, PSG a 6,00, Bayern, Liverpool a 7,50 e i campioni in carica del Real a 10. La prima italiana è la Juve a 25, poi Milan a 40, Inter a 50 e Napoli a 100. (ANSA).