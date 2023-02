Champions, Napoli sfida da favorito l'Eintracht: le quote dei bookmakers

Victor Osimhen vuole lasciare il segno anche in Champions League dove, finora, ha segnato solo una rete contro l'Ajax.

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 20 FEB - Tutti ci credono ma nessuno, per scaramanzia, vuole dirlo ad alta voce. Il Napoli dominatore della Serie A si tuffa nuovamente in Europa dove domani, nell'andata degli ottavi di Champions League , sfida l'Eintracht Francoforte, detentore dell'Europa League. Le due squadre si ritrovano a distanza di 28 anni quando i tedeschi eliminarono, in Coppa Uefa, la squadra allenata da Boskov. Un sorteggio sulla carta favorevole agli azzurri che però devono abbattere un tabù: mai nella sua storia la formazione campana è riuscita ad entrare nelle migliori otto della massima competizione europea. L'impresa stavolta appare possibile anche per gli esperti Sisal che vedono il Napoli favorito a 2,20 contro il 3,20 dell'Eintracht con il pareggio in quota a 3,60.

Al Deutsche Bank Park si sfidano il miglior attacco della Serie A e il quarto reparto offensivo della Bundesliga: normale che l'Over, a 1,65, si faccia preferire all'Under, offerto a 2,10. Ecco quindi che un 2-1 in favore dei ragazzi di Spalletti si gioca a 9,25 mentre lo stesso risultato esatto ma per i tedeschi è dato a 11,50. Non è da escludere neanche un Ribaltone in quota a 6,25.

Victor Osimhen vuole lasciare il segno anche in Champions League dove, finora, ha segnato solo una rete contro l'Ajax. Il bomber nigeriano del Napoli protagonista come primo marcatore è offerto a 5,75. Il pericolo numero 1 per Meret e compagni è, ovviamente, Randal Kolo Muani, 15 gol e 14 assist complessivi nella prima stagione in maglia Eintracht. Il francese andrà marcato a vista perché una rete o un passaggio vincente si gioca a 2,35. Sarà invece Anfield il teatro della super sfida tra il Liverpool e Real Madrid, rivincita della finale dello scorso anno quando i Blancos si imposero per 1-0 grazie a un gol di Vinicius. Gli esperti Sisal danno credito alla voglia di rivalsa dei Reds, favoriti a 2,35 contro il 3,00 degli spagnoli mentre si sale fino a 3,50 per il pareggio. (ANSA).