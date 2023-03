Chance per Ndombele contro l'Atalanta? Le parole a sorpresa di Spalletti

Chance per Ndombele con l'Atalanta? Queste le parole di Luciano Spalletti sul centrocampista francese in conferenza stampa

© foto di www.imagephotoagency.it

Chance per Ndombele con l'Atalanta? Queste le parole di Luciano Spalletti sul centrocampista francese in conferenza stampa: "Ndombele è forte, solo i risultati e le prestazioni di Zielinski ed Anguissa in questo periodo non gli hanno permesso di giocare di più, lui è un cubo che ha forza, tecnica, si scrolla le marcature come potrebbe accadere domani, quando l'ho messo dentro si è fatto trovare pronto per pezzi di partite, è una considerazione di poterlo usare che lei mi ha letto nel pensiero, lei è un sensitivo (ride, ndr)".