Che abbondanza in panchina: Mazzarri ha Politano ed altri 4 giocatori offensivi

© foto di www.imagephotoagency.it

Sono state diramate le formazioni di Milan-Napoli, posticipo della 24ª giornata di Serie A. Grande abbondanza per Mazzarri in panchina, soprattutto in fase offensiva con ben 5 giocatori: Traoré, Lindstrom, Politano, Ngonge e Raspadori. Completano la distinta: Contini, i recuperati Natan e Olivera, l'ultimo arrivato a gennaio Dendoncker e Cajuste.