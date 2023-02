Che numeri Lozano! Gli incredibili dati del messicano contro la Cremonese

Ottima la prestazione di Hirving Lozano nel 3-0 del Napoli contro la Cremonese.

Ottima la prestazione di Hirving Lozano nel 3-0 del Napoli contro la Cremonese. L'account su Twitter Invictus mette in evidenza gli incredibili dati raggiunti dal Chucky contro i grigiorossi: "Ha vinto 10 duelli su 10, completato 5 palleggi su 5, riuscito in 23 passaggi su 28 e si è distinto in difesa (6 recuperi e 4 contrasti)".