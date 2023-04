Che sfortuna per il Napoli! Si fanno male Politano e Mario Rui!

Problema muscolare per Mario Rui, il terzino tenta di restare in campo dopo le cure mediche ma è costretto al cambio.

TuttoNapoli.net

Problema muscolare per Mario Rui, il terzino tenta di restare in campo dopo le cure mediche ma è costretto al cambio. Entra al suo posto Olivera. Infortunio anche per Politano, stavolta alla caviglia. L'esterno si accascia a terra dopo uno scatto con Theo ed è costretto a chiedere il cambio, al suo posto Lozano.