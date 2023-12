Che traguardo per Zielinski: oggi fa 350 e diventerà il 7° azzurro all time

Per raggiungere Ferrario al 6° posto con le sue 396 gare, invece, ci sarà bisogno del rinnovo del contratto.

In attesa di chiarire il proprio futuro, avendo il contratto in scadenza a giugno, Piotr Zielinski continua però a legare il suo nome alla storia del club azzurro. Il polacco con la gara di Torino ha raggiunto la presenza numero 349 complessivamente in maglia azzurra agganciando quindi Callejon al settimo posto all time nella storia del Napoli. Quest'oggi raggiungerà le 350 gare col Napoli e sarà da solo al 7° posto all time. Per raggiungere Ferrario al 6° posto con le sue 396 gare, invece, ci sarà bisogno del rinnovo del contratto.

Classifica presenze all time

1 Hamsik 520

2 Bruscolotti 511

3 Juliano 505

4 Insigne 434

5 Mertens 397

6 Ferrario 396

7 Callejon 349

Zielinski 349

9 Ferrara 322

10 Koulibaly 317