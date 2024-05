Chelsea in Conference: lo United vince l'FA Cup e ruba il posto in EL

TuttoNapoli.net

Il Manchester United di Ten Hag ha vinto l'FA Cup (la coppa nazionale inglese) battendo per 2-1 i cugini del City in finale. I Red Devils essendosi posizionati ottavi in campionato "rubano" il posto in Europa League al Chelsea che disputerà invece la Conference League, mentre il Newcastle di Tonali che ne avrebbe avuto diritto per la settima posizione, non parteciperà ad alcuna competizione europea la prossima stagione.

Brutte notizie quindi per Fiorentina e una tra Torino e Napoli, che capiranno il loro destino dopo la finale di Conference League dei viola contro l'Olympiakos. Il Chelsea si candida già ad essere la favorita per aggiudicarsi la competizione la prossima stagione. I Blues sono sicuramente ai nastri di partenza l'avversario più temibile per le italiane, che però negli ultimi anni si sono sempre fatte rispettare in campo europeo, in particolar modo in Conference dove in tutte e tre le edizioni c'è sempre stata una squadra di Serie A in finale.