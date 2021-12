Chi subisce meno gol nei top campionati europei? City inarrivabile, Napoli al quarto posto

Chi subisce meno gol nei top campionati europei? Tuttomercatoweb.com ha stilato la classifica dei cinque migliori club prendendo in considerazione Premier League, Liga, Serie A, Bundesliga e Ligue 1. Il dato è chiaramente sbilanciato a favore del campionato inglese: Manchester City con un gol subito ogni due partite inarrivabile al primo posto, poi il Chelsea e anche il Wolverhampton tra le prime cinque. Il Siviglia secondo in Liga sul gradino più basso del podio, il Napoli terzo in Serie A al quarto posto. Ecco il dato.

1) Manchester City: 9 gol subiti in 18 partite. Media gol subiti in campionato: 0.5

2) Chelsea: 12 gol subiti in 18 partite. Media gol subiti in campionato: 0.67

3) Siviglia: 13 gol subiti in 18 partite. Media gol subiti in campionato: 0.72

4) Napoli: 14 gol subiti in 19 partite. Media gol subiti in campionato: 0.73

5) Wolverhampton: 14 gol subiti in 18 partite. Wolverhampton: 0.77

Al sesto posto l'altra italiana, ovvero l'Inter con 15 gol subiti in 19 gare. Settimo posto a pari merito per Liverpool e Olympique Marsiglia (15 gol subiti in 18 gare), nono posto a pari merito Real Madrid e Athletic Club (16 gol subiti in 19 gare). La Juve è undicesima, con PSG e Nizza: 17 gol subiti in 19 gare per una media gol subiti in campionato di 0.89 reti a partita. La Bundesliga entra in questa graduatoria solo a partire dal 14esimo posto, con Bayern e Friburgo.