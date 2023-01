Chi vince fra Spalletti e Inzaghi? Precedenti in perfetta parità

Al contrario il piacentino è in svantaggio nei testa a testa col Napoli.

Dopo 3 KO consecutivi dalla panchina della Lazio, la stagione scorsa, per la prima volta in versione casalinga, Simone Inzaghi ha battuto il collega Luciano Spalletti in un match di campionato. Inter-Napoli terminò, infatti, col punteggio di 3-2. Avanti c’erano scappati 3 successi per le squadre del tecnico toscano.

C’è però un altro dato che emerge osservando anche gli Spalletti-Inzaghi, sempre di Serie A. Chi gioca lontano da casa ha le statistiche migliori.

Dagli 8 incroci, tuttavia, emerge un bilancio in perfetto equilibrio sul fronte dei risultati: 3 affermazioni per coach, più altri 2 match chiusi in parità.

Al contrario il piacentino è in svantaggio nei testa a testa col Napoli. Tuttavia nel 2021-2022 ha raccolto 4 dei 6 punti in palio. Cosa mai avvenuta prima dalla panchina della Lazio.

Spalletti, invece, ha visto interrompersi contro l’Inter (sua ex squadra) una serie di risultati utili cominciata nel torneo 2008-2009.

TUTTI I PRECEDENTI FRA INZAGHI E SPALLETTI IN CAMPIONATO

3 vittorie Inzaghi

2 pareggi

3 vittorie Spalletti

10 gol fatti dalle squadre di Inzaghi

12 gol fatti dalle squadre di Spalletti