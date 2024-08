Chiusa la campagna abbonamenti, ecco il dato finale: con Conte tornano i numeri Scudetto

Oggi si parte con Napoli-Modena e ieri s'è chiusa la campagna abbonamenti (che includeva anche il biglietto per i 32esimi di Coppa Italia di questa sera). Secondo Il Mattino, il dato totale è di quasi 22mila tessere sottoscritte. Si tratta in pratica dello stesso numero di un anno fa dopo la conquista dello Scudetto.

La scelta - si legge - è stata di lasciare sempre 30mila biglietti disponibili per ogni partita. Uno scenario non di poco conto che fa seguito all'entusiasmo portato dall'arrivo di Antonio Conte. Il sold-out di oggi apre anche alla corsa al biglietto che partirà lunedì per Napoli-Bologna, la prima in casa in campionato.