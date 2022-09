Cies, la classifica dei club più spendaccioni: Napoli al 3° posto in Serie A

Manchester United sprecone, Juve seconda in Europa.

Fonte: TMW

TuttoNapoli.net

Chi spreca più soldi sul mercato negli ultimi dieci anni? L'ultimo studio del CIES, l'osservatorio svizzero sul calcio punta a rispondere a questa domanda, analizzando tutti gli affari, comparando i prezzi di trasferimento con le valutazioni al momento dello scambio secondo il modello statistico dello stesso osservatorio. Esclusi quelli conclusi attivando clausole risolutorie o simili.

Manchester United sprecone, Juve seconda in Europa. A dominare la classifica dei campionati Big 5 sono i Red Devils: nel periodo di tempo considerato, il club inglese ha speso 1,594 miliardi di euro, a fronte di un valore stimato di 1,356 miliardi e quindi con una differenza di 238 milioni. Seconda a livello europeo è la Juventus: 1,031 miliardi spesi, contro 797 milioni di valore e 234 milioni di spreco. Completa il podio il Paris Saint-Germain: 1,01 miliardi di euro a fronte di valutazioni per 848 milioni e uno spreco di 162 milioni.

La classifica italiana. In Serie A, ovviamente i bianconeri sono al primo posto, seguiti dalla Roma con 708 milioni di investimento, 641 di valutazione e 67 di "spreco". A chiudere il podio in questo caso è il Napoli: 682 milioni spesi per giocatori teoricamente valutati 620 milioni, il resto sono 62 milioni. "Sprecone" anche Inter e Milan - ma lo scarto è di 34 milioni per i nerazzurri e solo 2 per i rossoneri - tra i virtuosi spicca la Fiorentina: 304 milioni spesi per giocatori stimati 343 milioni, con 39 di plusvalutazione. Il nostro campionato, comunque, registra appena sei squadre capaci di evitare sprechi: soltanto la Premier, con cinque, fa meglio, mentre Bundesliga e Liga vantano almeno quindi squadre "virtuose".