Cittadinanza onoraria a Spalletti, ADL ci sarà: ha accettato il terzo invito di Manfredi

Aurelio De Laurentiis sarà presente domani al Comune di Napoli in occasione della cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria a Luciano Spalletti. Ad annunciarlo l’edizione online de Il Mattino: “Ha accettato, un po' a sorpresa, l'invito che per ben tre volte il sindaco ha voluto fargli per essere presente nella Sala dei Baroni per la cerimonia con cui Spalletti diventerà cittadino onorario.

Prima un pranzo, tutti insieme, compreso Spalletti. Poi l'invito e la scelta di prendere parte domattina, nella sala dei Baroni, alla cerimonia per la cittadinanza onoraria di Spalletti. Ma in ogni caso, tra De Laurentiis e il sindaco Manfredi va in scena la grande distensione”.