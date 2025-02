Clamorosa crisi alla Turris: i giocatori delle giovanili dovranno pagarsi il pullman

In casa Turris continua la crisi senza fine che ormai da mesi attanaglia il club. Eppure solo qualche giorno fa il club aveva annunciato sui propri canali ufficiali “di aver raggiunto un accordo con un nuovo importante sponsor, non locale. Questo accordo consente di avere una maggiore serenità per l’azienda e contribuirà, in maniera significativa, alla prosecuzione del campionato fino a fine stagione”. Sponsor che a una settimana dall’annuncio non è stato però ancora presentato.

Nel frattempo sono arrivati ulteriori tagli di spesa che questa volta colpiscono ancora il settore giovanile come riporta l’edizione online de Il Mattino: "Dopo aver formalizzato la rinuncia al campionato nazionale Juniores Under 19 di serie D, «dovuta alla necessità di aggregare parte dei calciatori della Primavera alla prima squadra», la società ha deciso di abbattere le spese di trasferta delle compagini giovanili. Come? - si legge sul quotidiano campano - Informando i giovani tesserati che, per le trasferte in pullman, ogni convocato dovrà versare una quota a titolo di rimborso spese, sia in caso di spostamento con pullman societario che nella ipotesi di utilizzo di mezzi noleggiati".