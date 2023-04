Clamoroso al Maradona: il Napoli non c'è e il Milan firma il poker

C'è gloria anche per Alexis Saelemaekers al Maradona, dove prosegue quella che ormai sta diventando una goleada del Milan ai danni del Napoli.

C'è gloria anche per Alexis Saelemaekers al Maradona, dove prosegue quella che ormai sta diventando una goleada del Milan ai danni del Napoli. È il belga, al primo gol in questo campionato, a firmare il 4-0 dei rossoneri in casa dei futuri campioni d'Italia: rete bellissima, slalom speciale dell'esterno di Pioli che salta mezza difesa azzurra prima di scaricare alle spalle di Meret.