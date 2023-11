Clamoroso: Al Nassr invitato alla Champions 2024/25? La UEFA ci sta pensando: la situazione

Clamorosa notizia che arriva direttamente dall'Inghilterra, rilanciata da Football Talk

TuttoNapoli.net

© foto di Imago/Image Sport www.imagephotoagency.i

Clamorosa notizia che arriva direttamente dall'Inghilterra, rilanciata da Football Talk. La UEFA starebbe infatti valutando di invitare l'Al Nassr a partecipare alla Champions League 2024-25, con la motivazione che il club saudita dove gioca Cristiano Ronaldo è uno dei tre club più popolari al mondo. Difficile che possa essere qualcosa che si possa realizzare concretamente, ma la notizia c'è anche se gli ostacoli da superare sarebbero davvero tanti, a cominciare dal Fair Play Finanziario, regola che le squadre europee devono rispettare al contrario di quelle arabe.

La nuova Champions.

Come noto, a partire dalla prossima stagione la Champions League cambierà il suo format e passerà da 32 a 36 squadre, con un girone unico sullo stile dell'Eurolega di basket. Per motivi di calendario, ovviamente, le squadre non potranno affrontarsi tutte tra di loro, ma ogni formazione affronterà lo stesso numero di avversari divisi per fascia e sorteggiati. Aumenterà anche il numero di partite garantite che passerà da 6 a 8, quattro in casa e quattro in trasferta.

Al Nassr al posto di chi?

Questa la domanda che sorge spontanea, visto che dovrebbe poi essere stabilito anche un eventuale criterio per decidere la squadra che verrebbe poi esclusa dalla massima competizione europea, senza contare poi la reazione dei tifosi del Vecchio Continente, visto che mesi fa sono stati i maggiori protagonisti, grazie alle loro proteste soprattutto in Inghilterra, al fallimento della Superlega. Chi invece sorriderebbe senza ombra di dubbio sarebbe Cristiano Ronaldo, miglior marcatore della Champions League con 140 gol segnati, cifra che potrebbe in questo modo incrementare.