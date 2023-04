Clamoroso da Caserta: città azzurra, ma tifoso rivale del Napoli fa arrivare vigili

Clamorosa notizia arrivata da Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta

Clamorosa notizia arrivata da Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta. Il paese si tinge d'azzurro per la vittoria dello scudetto ma un tifoso di altro club, ha ritenuto bene di far intervenire i vigili urbani che, non avendo riscontrato agli atti, alcun permesso o autorizzazione, hanno sanzionato la persona responsabile con un verbale di circa 450 euro intimando allo stesso di smontare i festoni e levare le bandiere, cosa che è puntualmente avvenuta. Lo riferisce Edizionecaserta.