Clamoroso dall'Inghilterra: "Onana giocherà con lo United fino alla vigilia della Coppa d'Africa"

Clamorosa notizia in arrivo dall'Inghilterra. Secondo quanto riportato da The Athletic, il Manchester United avrebbe ottenuto l'accordo con la federcalcio camerunese per poter trattenere André Onana fino alla vigilia dell'esordio dei Leoni indomabili in Coppa d'Africa.

Pertanto il portiere dovrebbe essere disponibile per la sfida di Premier League contro il Tottenham, in programma il 14 gennaio e subito dopo la partita volerà in Costa d'Avorio per raggiungere i compagni di nazionale. Il Camerun giocherà la partita d'esordio del torneo il 15 gennaio contro la Guinea, a Yamoussoukro. La selezione di Rigobert Song giocherà poi contro il Senegal (19 gennaio) e Gambia (23 gennaio).