Clamoroso dalla Spagna: "Altro che Brasile, Ancelotti può rinnovare col Real"

In caso di addio, il Real ha già pronta la lista dei sostituti: il favorito potrebbe essere Xabi Alonso

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Nonostante le parole di Ednaldo Rodrigues, che ha annunciato l'approdo di Carlo Ancelotti sulla panchina brasiliana nel 2024, il tecnico italiano non ha ancora confermato di aver preso un impegno con la Seleçao e per ora pensa esclusivamente al suo Real Madrid. Un pensiero fisso e un amore incondizionato, che potrebbero portarlo a prendere una decisione sorprendente: come riporta El Chiringuito, Ancelotti potrebbe infatti addirittura rinnovare il suo contratto con i Blancos: qualora gli dovesse essere proposta una proroga, infatti, non esiterebbe ad accettare.

In caso di addio, il Real ha già pronta la lista dei sostituti: il favorito potrebbe essere Xabi Alonso, in vantaggio su Raul (che potrebbe accettare subito l'offerta del Villarreal) e Alvaro Arbeloa. Un nuovo ritorno di Zinedine Zidane, invece, non sarebbe contemplato dalla dirigenza.