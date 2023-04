Clamoroso in Arabia: richiesta di arresto ed espulsione dal Paese per Cristiano Ronaldo

Nuove polemiche su Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nuove polemiche su Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita. Il campione portoghese è stato protagonista di un gestaccio alla fine del derby tra l'Al Hilal e il suo Al Nassr (sconfitta per 2-0), toccandosi le parti basse in risposta ai cori dei tifosi avversari che inneggiavano all'antagonista Lionel Messi.

Oltre al danno d'immagine per il club di CR7, nelle ultime ore è arrivata una pesante accusa via social: l'avvocato Nouf bin Ahmed ha annunciato su Twitter che presenterà una petizione al Ministero pubblico dell'Arabia Saudita per l'arresto e l'espulsione dal Paese di Cristiano Ronaldo: "Non seguo lo sport. Il pubblico dell'Al Hilal ha provocato Cristiano, che non sapeva come rispondere. La condotta di Cristiano però è un crimine. Un atto pubblicamente indecente, che è uno dei reati punibili con l'arresto e la deportazione se commesso da uno straniero. Presenteremo una petizione al Ministero pubblico a questo proposito", le sue parole.