Clamoroso in Azerbaigian: Mutu esonerato mentre è al funerale della madre

Fonte: ANSA

TuttoNapoli.net

(ANSA) - ROMA, 26 DIC - Incredibile in Azerbagian. Il 44enne Adrian Mutu, ex attaccante - tra le altre - di Juventus, Fiorentina, Parma e Inter, è stato esonerato dall'incarico di allenatore del Neftci Baku dopo aver battuto 2-0 il Kapaz, e con la squadra terza in classifica, seppure a -13 dalla capolista Qarabag. Ma non è tanto questo a fare notizia, quanto il fatto che l'esonero sia stato comunicato a Mutu mentre questi si trovava in Romania, al funerale della madre. E anche a questo fa riferimento la nota del Neftci in cui si annuncia la decisione della società.

In una nota il club azero "ringrazia Adrian Mutu per la sua collaborazione e il suo duro lavoro e gli augura successo nelle sue attività future. Allo stesso tempo, il club esprime le sue più sentite condoglianze per la morte di sua madre". (ANSA).