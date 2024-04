Clamoroso in Inter-Empoli: la Curva Nord intona cori per Acerbi

Nel corso di Inter-Empoli la Curva Nord di San Siro ha intonato dei cori per Francesco Acerbi, recentemente assolto dall'accusa di razzismo verso Juan Jesus

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Come riportato da Tuttomercatoweb.com, nel corso della partita tra Inter ed Empoli la Curva Nord di San Siro ha intonato dei cori per Francesco Acerbi, recentemente assolto dall'accusa di razzismo verso Juan Jesus . Situazione che si è paradossalmente ribaltata, lasciando spazio ad ampie riflessioni. Singolari alcuni commenti ironici come quello dello juventino Marcello Chirico, che ai microfoni dell'emittente Network Sport ha detto: "Mi sembra strano che a Francesco Acerbi non abbiano fatto fare anche il giro di campo...".