Clamoroso Kim, l'ex Napoli travolto dalle polemiche: colpa di un videogioco

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Kim senza pace al Bayern Monaco. Lo scorso giovedì sera il club tedesco ha caricato sul suo account Instagram, che vanta 41,7 milioni di follower, un video che avrebbe dovuto rendere felici i fan sudcoreani.

Kim ha infatti pubblicizzato "eFootball" della Konami, con la quale il Bayern ha una partnership dal 2019. I sottotitoli però venivano visualizzati in giapponese e non in coreano. Dal punto di vista di molti utenti si tratta di un grosso passo falso perché da molti anni ci sono tensioni politiche tra Corea del Sud e Giappone. Lo riporta il Corriere dello Sport.