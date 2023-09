Clamoroso Spalletti: Bonucci non è fuori dal progetto, contatto tra il CT ed il difensore

Bonucci con l'inizio del nuovo ciclo Spalletti non è più il capitano dell'Italia: la fascia, almeno fino al prossimo Europeo, è stata affidata a Ciro Immobile

Leonardo Bonucci non è fuori dal progetto Azzurro. Come riporta la 'Gazzetta dello Sport', il nuovo commissario tecnico dell'Italia Luciano Spalletti ha sentito l'ex capitano della Juventus e della Nazionale ora in Germania, all'Union Berlino, e gli ha detto che lo seguirà in questa nuova avventura.

