Clamoroso Verratti, per l'Equipe ha rifiutato la convocazione di Spalletti

© foto di www.imagephotoagency.it

Rimbalza un'indiscrezione piuttosto clamorosa dalla Francia, secondo la quale Marco Verratti avrebbe detto no alla convocazione con la nazionale dell'Italia di Spalletti. Centrocampista in uscita dal Paris Saint-Germain per approdare in Qatar all'Al Arabi, L'Equipe spiega che Verratti avrebbe rispedito al mittente la chiamata del nuovo commissario tecnico per le partite di qualificazione a Euro 2024 contro Macedonia del Nord e Ucraina.

Una situazione che ha abbastanza del clamoroso ma che si inserisce nel momento tutt'altro che semplice a livello personale per il calciatore, in procinto di abbandonare Parigi dopo oltre un decennio e di salutare (con il rischio che sia una volta per tutte) il grande calcio del Vecchio Continente.