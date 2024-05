CLASSIFICA - Con la Fiorentina buona gara ma non basta: Napoli quasi fuori dall'Europa

Termina sul risultato di 2-2 il match del Franchi tra Fiorentina e Napoli, valido per la 37esima giornata di Serie A

Termina sul risultato di 2-2 il match del Franchi tra Fiorentina e Napoli, valido per la 37esima giornata di Serie A. Gli azzurri giocano una buona gara tutto sommato, l'iniziale vantaggio di Rrahmani viene ribaltato in tre minuti da Biraghi e Nzola. Nella ripresa c'è in campo solo la squadra di Calzona che prima la riprende con la punizione di Kvaratskhelia e poi sfiora il match point col tiro di Politano che si schianta sul palo. Un pareggio che non condanna aritmeticamente i partenopei ma quasi: la Fiorentina è a quota 54 punti con una gara in meno, il Napoli a 52. Servirà battere il Lecce all'ultima e sperare in due passi falsi degli uomini di Italiano, altrimenti sarà addio anche alla Conference League.

SERIE A, LA CLASSIFICA

Inter 92 punti

Milan 74

Bologna 67

Juventus 67

Atalanta 63*

Roma 60

Lazio 59

Fiorentina 54

Napoli 52**

Torino 50

Genoa 46

Monza 45

Lecce 37

Hellas Verona 34

Udinese 33

Cagliari 33

Frosinone 32

Empoli 32

Sassuolo 29

Salernitana 16

* Una partita in meno

** Una partita in più