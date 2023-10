CLASSIFICA - Fiorentina ancora bestia nera: Napoli quinto già a -7 dalla vetta

Vittoria importantissima per la Fiorentina che oggi si è imposta per 3-1 contro il Napoli.

Vittoria importantissima per la Fiorentina che oggi si è imposta per 3-1 contro il Napoli. Un risultato fondamentale anche per la classifica, con i Viola che agganciano la Juventus al terzo posto in classifica, a -2 dall'Inter e a -4 dal Milan capolista. La formazione di Vincenzo Italiano adesso può sognare.

Di seguito la graduatoria aggiornata:

Milan 21

Inter 19

Juventus 17

Fiorentina 17

Napoli 14

Atalanta 13

Frosinone 12

Monza 12

Lecce 12

Roma 11

Bologna 11

Sassuolo 10

Lazio 10

Torino 9

Genoa 8

Verona 8

Udinese 5

Empoli 4

Salernitana 3

Cagliari 2