Foto CLASSIFICA - Fiorentina ko, Napoli a +4 dai viola aspettando il recupero con l'Inter

La Fiorentina perde contro il Bologna e resta a quota 31 punti in classifica. Al momento i viola, che devono recuperare la gara contro l'Inter, sono a sei punti di distanza dall'Atalanta prima e sono a -4 dal Napoli, che di punti ne ha 35 dopo il ritorno alla vittoria contro l'Udinese. Il Bologna di Italiano, invece, sale a 25 punti, a -3 dalla Juve sesta, in piena corsa per il ritorno in Europa. Ecco la classifica parziale: