CLASSIFICA - La Fiorentina scalva il Bologna e si porta a -1 dal Napoli

Risultati importanti in zona salvezza e non solo nelle gare del pomeriggio in Serie A. La Fiorentina al Franchi ha piegato con un netto 3-0 la Salernitana, scavalcando per il momento Roma e Atalanta e portandosi a -1 dal Napoli, che giocherà stasera contro l'Inter.

Nell'altra partita l'Udinese si fa rimontare sul 3-3 dall'Hellas Verona all'ultimo respiro. I friulani si portano così a quota 12 punti, proseguendo l'astinenza dalle vittorie che dura ormai da un mese. Per gli scaligeri, invece, la zona salvezza resta a un punto.